Bologna-Reggina, la probabile formazione amaranto: Vasic in coppia con Lafferty

Bologna prima, Spal poi. Due emiliane in sei giorni per la Reggina di Mimmo Toscano, che domani al “Dall’Ara” andrà in scena per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Per l’occasione, il tecnico reggino attuerà un sostanzioso turn over, in modo tale da far rifiatare i titolarissimi che hanno giocato dal 1′ tre partite nell’arco di una settimana.

A dare indicazioni sull’undici titolare, è stato proprio lo stesso Toscano in occasione della conferenza stampa odierna, tenutasi in videochiamata. La prima novità si registrerà tra i pali, dove Alessandro Farroni troverà spazio per la prima volta in questa stagione. Davanti a lui agirà una difesa rivisata: Cionek potrebbe non essere della partita visto qualche recente problema alla caviglia ed al suo posto è pronto Gasparetto, che ai suoi lati potrebbe avere Rossi e Stavropoulos.

Sulle fasce il cambiamento è totale, dal momento in cui ci saranno Situm (a destra) e Di Chiara (a sinistra). In mezzo al campo possibile ritorno in campo dal 1′ di De Rose, (titolare inamovibile della scorsa annata) il quale potrebbe far coppia con Faty, mentre sulla trequarti potrebbe toccare a Mastour. In avanti, la coppia Lafferty-Vasic.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Farroni; Stavropoulos, Gasparetto, Rossi; Situm, De Rose, Faty, Di Chiara; Mastour; Lafferty, Vasic. All. Toscano

INDISPONIBILI: Plizzari, Rivas, Charpentier, Ménez.