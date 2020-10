Bologna-Reggina, i convocati di Toscano

Ventiquattro calciatori per la sfida di Coppa Italia: per Ménez forfait anticipato

Mister Toscano ha da poco diramato la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte al terzo turno eliminatorio di coppa Italia, che si terrà domani (ore 15) al ”Dall’Ara” contro il Bologna-Reggina. Nessun cambiamento rispetto alla sfida con il Pordenone, soprattutto dal momento in cui la squadra non ha fatto ritorno a Reggio e sin dal week-end era già conscia dei mezzi a propria disposizione per il doppio impegno ravvicinato.

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Plizzari, Rivas, Charpentier, Menez.