Serie B: risultati, classifica e prossimo turno: Empoli in vetta ma tante gare da recuperare

La Reggina con il pareggio di sabato sale a 7 punti in classifica

Tre partite rinviate per Covid in questa quinta giornata del campionato di serie B. Nel posticipo di oggi a Cosenza, pareggio tra i ragazzi di Occhiuzzi e il Lecce.

In una classifica fortemente condizionata dalle gare già rinviate e dunque molto parziale, l’Empoli resta in vetta con 13 punti seguita da Salernitana a 11 e Chievo e Cittadella (che deve recuperare una partita) a 10. La Reggina con il pareggio di sabato si porta a sette lunghezze in graduatoria.

Serie B, Risultati quinta giornata

Empoli-Pisa 3-1

Monza-Chievo Verona 1-2

Pordenone-Reggina 2-2

Salernitana-Ascoli 1-0

Spal-L.R. Vicenza 3-2

Pescara-Frosinone 0-2

Reggiana-Cittadella rinviata

Entella-Venezia rinviata

Cremonese – Brescia rinviata

Cosenza-Lecce 1-1

CLASSIFICA: Empoli 13, Salernitana 11, Cittadella* 10, Chievo 10, Frosinone 7, Venezia* 7, Reggina 7, Spal 6, Lecce 6, Cosenza 5, Brescia* 4, Reggiana* 4, Ascoli 4, Pordenone 4, Monza* 3, Virtus Entella* 3, Pisa 3, Cremonese* 3, Vicenza* 2, Pescara 1.

*Una gara in meno

PROSSIMO TURNO: Cittadella-Monza, Ascoli-Pordenone, Brescia-Virtus Entella, Chievo Verona-Cosenza, Vicenza-Pisa, Salernitana-Reggiana, Venezia-Empoli, Reggina-Spal, Frosinone-Cremonese, Lecce-Pescara