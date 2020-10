Reggina, la classifica marcatori: il bomber che non ti aspetti…

Reggina 2020/2021, la classifica dei marcatori amaranto: Liotti trova il gol in casa del Pordenone e stacca Jeremy Menez.

Un altro inserimento vincente, che segue la doppietta col Pescara. Daniele Liotti è la sorpresa dell’attuale classifica marcatori amaranto, una classifica che adesso vede l’esterno sinistro guardare tutti dall’alto in basso, con tre centri.

Prima gioia per Michael Folorunsho, il quale, complice una deviazione della difesa friulana, ha consentito alla compagine dello Stretto di evitare il ko sui titoli di coda. Per l’ex Bari si tratta anche della prima marcatura in serie cadetta.

In questo primo scorcio di campionato, la compagine dello Stretto è andata a segno sette volte, con cinque marcatori diversi.

REGGINA 2020/2021, CLASSIFICA MARCATORI

3: Daniele Liotti.

2: Jeremy Menez,

1: Michael Folorunsho, Lorenzo Crisetig.