Reggina già a Bologna: testa alla Coppa Italia

Analizzare più che dimenticare. Reduce da tre pareggi ‘mascherati’, la Reggina dovrà fare tesgli oro degli insegnamenti derivati da una settimana strana e complicata dal punto di vista dei risultati. La B è un campionato imprevedibile, difficile ed insidioso e mai come in questi ultimi sette giorni gli uomini di Mimmo Toscano ne hanno avuto la prova. Archiviata la trasferta di Lignano contro il Pordenone, per i calabresi vi sarà un ulteriore step prima di passare alla sesta giornata del campionato cadetto, che vedrà Crisetig e compagni vedersela con la Spal domenica 1 novembre alle ore 15.

Coppa Italia alle porte

Due giorni di riposo e poi di nuovo in campo. Nella giornata di martedì, alle ore 15, allo stadio ”Renato Dall’Ara” andrà in scena la sfida tra Bologna e Reggina, valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia maggiore. Dopo aver strappato il pass vincendo contro il Teramo, gli amaranto se la vedranno contro i rossoblu di Mihajlovic, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Lazio.

Soggiorno prolungato

Da Lignano Sabbiadoro a Bologna, dal Friuli all’Emilia Romagna. In seguito al match di ieri contro i ramarri, la squadra calabrese ha subito fatto strada verso il capoluogo emiliano, distante circa 245km (circa 2 ore e 30 minuti) dalla suddetta località di partenza. Già questa mattina la squadra si è allenata in terra bolognese, dove nella mattinata di domani effettuerà anche la rifinitura, prevista in mattinata. Nel pomeriggio, invece, la conferenza stampa di mister Toscano. Due giorni, tuttavia, nei quali i cosiddetti ‘titolarissimi’ riposeranno in vista della sfida di sabato.