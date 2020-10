Reggina, classifica assist-man: arrivano Bellomo e Vasic

Dopo il nulla di fatto contro Virtus Entella e Cosenza, in casa Reggina torna a riempirsi anche la classifica degli assist. Il merito, è di Nicola Bellomo e Nikola Vasic.

Nel 2-2 di Ligano Sabbiadoro, sia il fantasista pugliese che il centravanti svedese hanno fornito un passaggio vincente ai loro compagni. Bellomo ha timbrato il proprio assist per la rete dello 0-1 griffata Liotti, con un geniale invito dalla destra che l’esterno ha tradotto in rete. Assist vincente anche per Vasic, il quale ha messo sui piedi di Folorunsho la palla che è valsa il pareggio a tempo quasi scaduto.

La graduatoria degli assist-man vede primeggiare quattro giocatori, tutti a quota uno: oltre a Bellomo e Vasic infatti, ci sono anche Bianchi e Crisetig.

REGGINA, 2020/2021, CLASSIFICA ASSIST-MAN

1: Nikola Vasic, Nicola Bellomo, Nicolò Bianchi, Lorenzo Crisetig.