Pordenone, Lovisa: ”Gara stradominata. Il tiro di Folorunsho andava quattro metri fuori”

Dichiarazioni forti da parte del presidente del Pordenone Mauro Lovisa, che dopo il 2-2 della sua squadra contro la Reggina ha commentato così il pareggio in extremis arrivato al 90′. Le sue parole, così come riportate da tuttopordenone.com:

“E’ un momento un po’ così. Abbiamo preso gol al 45′ a Cittadella e al 90′ oggi con la Reggina. E’ stata una partita stradominata, dispiace molto perché ho visto una grande reazione ed è tornato il Pordenone vero. Dispiace per i ragazzi perché li ho visti veramente abbattuti, il tiro di Folorunsho andava quattro metri fuori. Siamo una squadra in crescita e possiamo regalare grandi gioie ai nostri tifosi. Diaw non ha bisogno di presentazioni, siamo molto rammaricati e dispiaciuti, con lo spirito del secondo tempo ci toglieremo grandi soddisfazioni. Il pubblico? Sono abituati a vedere la nostra squadra andare sempre. Un gol di scarto era anche poco visto quello che avevamo fatto durante la gara. Martedì tutti allo stadio con il Monza a tifare, perché quello che avete visto oggi lo vedrete anche nelle prossime gare”.