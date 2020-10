Nuovo DPCM: stop ai mille tifosi negli stadi, il calcio torna ”a porte chiuse”

Nella notte, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM , volto a contenere l’aumento dei contagi da covid-19. Misure ancor più restrittive all’interno del nuovo decreto, che sarà in vigore a partire da domani e fino al 24 novembre.

In ambito calcistico, il premier ha deciso di cambiare strategia, facendo dietrofront rispetto all’ultima decisione relativa alla presenza contenuta del pubblico negli stadi. Infatti, se in quest’ultimo mese si era dato il via all’apertura di questi ultimi al 15% della loro capienza e con un massimo di mille spettatori, a partire da domani le gare di campionato torneranno a disputarsi totalmente a porte chiuse.