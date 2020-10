Gol con dedica speciale: il cuore della Reggina per mister Napoli

Molti lo conoscono da pochi mesi, altri dalla passata stagione, ma il gesto simbolico dei calciatori amaranto nei confronti di Michele Napoli è la testimonianza di un legame forte che va oltre il rettangolo da gioco. Nel pomeriggio di ieri la Reggina ha pareggiato 2-2 in casa del Pordenone ed il gol che ha sbloccato la partita, nonché quello che ha permesso agli amaranto di chiudere il primo tempo in vantaggio, ha avuto un sapore diverso rispetto agli altri.

Cross pennellato dalla destra di Bellomo ed imbucata da attaccante puro di Liotti che fa centro per la terza volta in questo inizio di campionato. Solita esultanza con ”i cerchi negli occhi”, abbraccio alla squadra e sguardo verso la panchina, dove insieme a Toscano prova soddisfazione il suo vice Michele Napoli, che appena quattro giorni prima aveva subito la dolorosa perdita del padre. Liotti scorge il suo volto, il gol è per lui. Corsa verso la panchina, dito indice puntato: ”mister, questo è per te”, racchiuso in un abbraccio di squadra (come si evince dalle foto targate RNP) che vale molto di più di una rete e che evidenzia il grande cuore del gruppo amaranto.



Le braccia aperte del tecnico ad accogliere l’affetto ed il calore dei suoi ragazzi, che in un momento per lui difficile sono riusciti a trasmettere ancor più vicinanza, questa volta sotto forma di un gesto simbolico e significativo. Uno di quelli forti ed anche un po’ emozionanti, che rimarrà per sempre impresso nella memoria di mister Napoli…

