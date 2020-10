Pordenone-Reggina, per Bellomo prova d’autore

Una prova maiuscola, quella offerta da Nicola Bellomo al Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il talento di Bari vecchia ha pienamente convinto nei 75 minuti in cui è rimasto in campo, dando risposte importanti anche sotto il profilo della continuità.

Specialmente nella prima frazione di gara, il numero 10 ha agito su tutto il versante d’attacco, non dando punti di riferimento agli avversari. Suo il cross dalla destra, che al 13’ ha tagliato tutta l’area, trovando puntuale all’appuntamento il neo bomber Daniele Liotti. Un pallone “morbido”, un’intuizione geniale, ad impreziosire una prestazione d’autore. Puntuale anche in fase di copertura, come ormai ci ha abituato, Bellomo ieri pomeriggio è stato indubbiamente tra le note positive della compagine di Toscano. Peccato per l’ammonizione rimediata al 41′, che forse lo ha condizionato un po’ nella ripresa, ma nell’occasione il signor Abbattista è risultato fin troppo fiscale.

Dal Friuli, un altro segnale inequivocabile: Nicola Bellomo, anche quest’anno, si candida ad essere uno dei big di questa Reggina.

Giuseppe Canale