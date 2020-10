Pordenone-Reggina, Vasic cancella le difficoltà con un assist preziosissimo

È il minuto 58 di Pordenone-Reggin. Con le due squadre sul 1-1, mister Toscano decide di far tirare il fiato ad uno stremato Denis, chiamando in causa i 193 cm di Nikola Vasic. Per la “grande scommessa” proveniente dalla Svezia si tratta della prima vera apparizione in amaranto, visto che a Chiavari l’ingresso era arrivato soltanto al 92′.

Un ingresso che coincide con il momento meno brillante degli amaranto, ed inizialmente Vasic non riesce a cambiare l’inerzia della gara: il numero 21 prova ad andare su ogni pallone, sgomita con gli avversari e fa da sponda ai compagni di squadra, ma la stoccata non arriva mai. Il premio alla generosità tuttavia, si materializza al 90′, quando è grazie all’assist del centravanti, che Folorusho riesce a liberarsi per il tiro che consentirà alla Reggina di realizzare la rete del 2-2.

Prova tutto sommato sufficiente per il gigante svedese, che al tirare delle somme ha risposto presente. L’atteggiamento è quello giusto, in attesa di una nuova chance…

Giuseppe Canale