Reggina, la prima senza Menez: il francese è out dopo un avvio strepitoso

Un risentimento muscolare, da quanto trapela, avrebbe messo fuori causa Jeremy Menez per il match di questo pomeriggio tra Pordenone e Reggina, valido per la quinta giornata di serie B. L’attaccante francese già nel turno infrasettimanale contro il Cosenza al Granillo aveva accusato piccoli fastidi, restando comunque in campo.

Per la Reggina prima i campionato senza Menez

L’impatto del talento francese in questo campionato di serie B con la maglia della Reggina è stato sin da subito fondamentale: due reti, la prima all’esordio contro la Salernitana con un assolo alla sua maniera, la seconda in casa con il Pescara. Stop di prestigio, tiro secco: tutto da applausi. In mezzo alcune giocate di alta scuola per un calciatore che mentalmente pensa da “champions” e che spesso immagina con la palla cose ad una velocità difficile da seguire per i compagni e per gli avversari.

Reggina, Menez il colpo estivo del calciomercato

Jeremy Menez, rappresenta sicuramente il colpo estivo del mercato amaranto per la stagione 2020/21 quella del ritorno in B. I molti scettici si sono dovuti ricredere ben presto: due reti nelle prime due gare una forma fisica ottimale per Menez, bravo anche nella fase di non possesso ad interpretare le richieste del tecnico Mimmo Toscano.

Oggi la Reggina per la prima volta in attacco dovrà sopperire al talento e alle qualità eclettiche dell’attaccante francese che, con la maglia della Reggina, vuole mettersi alle spalle gli ultimi anni da dimenticare quelli in cui “ha dormito”, come lui stesso ha detto in una recente intervista. Dal 2016 ha vestito le maglie di Bordeaux, Antalyaspor, Club America e Paris FC senza mai lasciare il segno anzi, lasciando solo il ricordo delle stagioni con la Roma e con il Milan.

Alla Reggina per riscattarsi, anche se oggi non in campo.

v.i.