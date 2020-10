Reggina, Folorunsho può festeggiare: primo gol in serie B

In zona Cesarini si sarebbe scritto una volta. Michael Folorunsho festeggia la sua prima volta in serie B. Bravo l’attaccante svedese Vasic a difendere con il corpo il pallone e a servire il dinamico centrocampista che scarica un destro potente e complice una deviazione batte Perisan per il pareggio della Reggina contro il Pordenone. Per Folorunsho è il primo gol con la maglia della Reggina e soprattutto il primo gol in serie B della sua carriera.

Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Lazio (classe 1998), dopo aver collezionato 71 presenze e 8 reti in serie C in questa stagione si cimenta con la cadetteria grazie passaggio agli amaranto in prestito dal Napoli. Dopo tre gare (mai dall’inizio) e alcuni tentativi, Folorunsho ha trovato la prima rete.

Era andato molto vicino anche a Chiavari, quando a tu per tu con il portiere ha scaricato sull’estremo in uscita il suo tentativo. Oggi, proprio allo scadere, ha invece trovato il gol del pareggio per la Reggina in una gara che si era messa male con il Pordenone capace di ribaltare il punteggio.