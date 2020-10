Promozione B, gli anticipi: cade il San Giorgio, Gioiosa e Borgo in vetta

Inatteso stop dei neroverdi, sconfitti a domicilio dal Monasterace; bomber Marino stende l'Africo, tris biancorosso alla Ludos Ravagnese, poker per la Bagnarese

Il San Giorgio non sfonda e nella ripresa viene beffato dal Monasterace, che con un rapido uno-due ad un quarto d’ora dal termine, espugna il “Longhi-Bovetto”. In testa al girone la coppia Borgo Grecanico-Gioiosa: il club melitese passa in casa dell’Africo, Ciccio Marino colpisce due volte; la formazione di mister Logozzo prevale sulla Ludos Ravagnese, la quale contesta il rigore del vantaggio biancorosso. Apoteosi Bagnarese: l’undici di mister Ficarra cala il poker sul Vallata del Torbido.

6^ giornata (25/10/2020)

Africo-Borgo Grecanico 1-3 24/10

Archi-Brancaleone: Milone di Taurianova (Nicolosi-Varamo)

Bagnarese-Vallata del Torbido 4-0 24/10

Filogaso-Parghelia: Cacurri di Reggio Calabria (Crucitti-Fascetti)

Gioiosa-Ludos Ravagnese 3-0 24/10

Melicucco-Gioiese: Ciacco di Cosenza (Olivadoti-Mastroianni)

Rombiolese-Sporting Catanzaro Lido: Macrina di Reggio Calabria (Minniti-Morabito)

San Giorgio-Monasterace 0-2 24/10

Classifica

14 Borgo Grecanico*, Gioiosa*

12 San Giorgio*

10 Gioiese

8 Archi, Brancaleone, Filogaso, Monasterace*

7 Sporting Catanzaro Lido

6 Ludos Ravagnese*, Bagnarese*

5 Melicucco, Parghelia, Rombiolese

2 Vallata del Torbido*

1 Africo*

*una partita in più