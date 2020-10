Pordenone-Reggina, probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Reggina sarà di scena a Lignano Sabbiadoro, sede delle gare interne del Pordenone per sfidare gli uomini di Tesser. Amaranto reduci da due pareggi consecutivi, neroverdi a caccia del primo successo in questa serie B. Tra Attilio Tesser e Mimmo Toscano 3 incroci tecnici ufficiali: coach neroverde mai vittorioso, con score di 2 pareggi e 1 affermazione del mister amaranto.

Pordenone – Reggina, le probabili formazioni in campo

Nel consueto 4-3-1-2, Tesser potrebbe confermare gran parte del blocco difensivo posto davanti a Perisan, con la sola incognita legata al centrale Barison, in ballottaggio con Bassoli ma attualmente favorito. In mezzo al campo sembra essere certa la presenza di Magnino e Calò, mentre Scavone sfiderà Rossetti per una maglia da titolare. Sulla trequarti spazio a Ciurria, il quale andrà a sostegno delle punte Butić e Diaw.

LA PROBABILE FORMAZIONE PORDENONE

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison (Bassoli), Falasco; Magnino, Calò, Scavone (Rossetti); Ciurria; Butić, Diaw. All. Tesser

Nella Reggina la novità più importante è l’assenza di Menez. In difesa si va verso la conferma in blocco di tutto il reparto, da Guarna a Cionek, passando per Loiacono e Delprato. In mezzo al campo l’elemento inamovibile sembra essere senza ombra di dubbio Lorenzo Crisetig, al quale Bianchi potrebbe fare nuovamente da partner di centrocampo. Possibile variazione sulla fascia destra con Situm pronto a prendere il posto di Rolando, mentre sulla sinistra dovrebbe toccare nuovamente a Liotti. In attacco scelte limitate per Toscano, probabile Lafferty -Denis con Bellomo alle spalle.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo, Denis, Lafferty. All. Toscano

Pordenone – Reggina, orario e diretta streaming

Il fischio d’inizio di Pordenone e Reggina è alle ore 14: si gioca allo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, sede scelta dal Pordenone per le partite interna di questa stagione di serie B. E’ possibile seguire la partita tra neroverdi e Reggina sulla piattaforma Dazn, che ha i diritti di trasmissione dei cadetti.