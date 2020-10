Pordenone-Reggina 2-2, TOP&FLOP: Folorunsho evita il ko, attacco abulico

Un tempo per parte al ”Teghil”. Dopo aver fatto suo il primo tempo, condotto in vantaggio grazie ad una rete di Liotti, nella ripresa la Reggina si fa dominare da un Pordenone rinnovato che trova prima il pareggio con uno scatenato Diaw e poi il sorpasso con una perla di Ciurria. Per i calabresi, il gol del definitivo pareggio arriva a ridosso del finale e in via abbastanza fortunosa vista la deviazione decisiva di Bassoli sul tiro da fuori area di Folorunsho, che batte il portiere Perisan. I calabresi ringraziano e portano a casa un punto che, fino al 90′, sembrava essere un’utopia.

Di seguito, i Top&Flop della gara secondo Rnp:

TOP

Michael Folorunsho: il suo ingresso apporta sostanza, fisicità e dinamismo al centrocampo amaranto, diventato un punto nevralgico per i calabresi fino a quel momento. A volte precipitoso, altre fondamentale in fase di recupero palloni. Al 90′ trova il guizzo che regala un punto molto importante alla sua squadra: tiro dalla distanza terminato in rete in seguito ad una deviazione e prima rete con la maglia della Reggina. DECISIVO

Daniele Liotti: non segnava da due partite e ciò gli è mancato. Dopo la doppietta con il Pescara, trova il gol anche quest’oggi contro il Pordenone e lo fa aprendo le marcature al 13′, trasformando in gol un cross di Bellomo sul secondo palo, dove l’esterno di Pizzo Calabro arriva in sordina alle spalle dei difensori avversari ma con la freddezza di un attaccante. BOMBER

Nicola Bellomo: prestazione nettamente superiore rispetto alle ultime uscite. Si tratta di uno dei calciatori tecnicamente più forti dell’intera rosa, ma anche uno di quelli che sa prendere le redini della squadra nei momenti di difficoltà. Scuote i suoi al 10′, con il primo tiro in porta del match, mentre tre minuti più tardi pennella un cross delizioso sul secondo palo, dove sbuca Liotti che insacca in rete. Ci prova sempre, usa le sue grandi doti tecniche con efficienza e si sacrifica per la squadra. ‘LOS DIEZ’ (IL DIECI)

FLOP

Denis-Lafferty: è un coppia inedita dalle caratteristiche molto simili, che contrariamente a quanto ci si aspettava non produce gli effetti sperati. Bravi nel gioco aereo ed in quello spalle alla porta, ma oltre questo nient’altro. Non calciano praticamente mai in porta e questa non è certo una nota positiva per degli attaccanti… INDOLENTI

a.c.