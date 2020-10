NovitÃ  sulla panchina della Palmese: c’Ã¨ Visciglia al posto di Germano

Ultime News

Seconda gara rinviata per quanto concerne il quinto turno di serie B. Oltre a Reggiana-Cittadella infatti, non si giocherà neanche Virtus Entella-Venezia: i lagunari hanno registrato un contagio nel gruppo squadra, e dal momento...

Alle ore 14 Pordenone e Reggina scenderanno in campo per la quinta giornata di campionato. Per la sfida del ”Teghil” di Lignano Sabbiadoro, mister Toscano conferma 10/11 della squadra vista dal 1′ contro il...

Un risentimento muscolare, da quanto trapela, avrebbe messo fuori causa Jeremy Menez per il match di questo pomeriggio tra Pordenone e Reggina, valido per la quinta giornata di serie B. L’attaccante francese già nel turno...

Reggina

Il count down sta per finire, tra poco Pordenone e Reggina scenderanno in campo per la quinta giornata di andata del torneo di serie B. Al tecnico dei neroverdi, Attilio Tesser, è legato uno dei ricordi più amati del calcio...