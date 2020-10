Pordenone-Reggina, le formazioni ufficiali: Toscano conferma Delprato, Lafferty dal 1′

Alle ore 14 Pordenone e Reggina scenderanno in campo per la quinta giornata di campionato. Per la sfida del ”Teghil” di Lignano Sabbiadoro, mister Toscano conferma 10/11 della squadra vista dal 1′ contro il Cosenza. Confermato sia il blocco difensivo (dove Delprato trova la seconda maglia da titolare consecutiva) che quello della linea di centrocampo. La novità riguarda l’attacco, dove sarà Lafferty a formare il tandem offensivo con Denis per via del forfait di Ménez nella serata di ieri.

Di seguito, le scelte dei due tecnici:

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Scavone; Zammarini; Ciurria, Diaw. A disposizione: Bindi, Berra, Stefani, Musiolik, Pasa, Misuraca, Mallamo, Camporese, Butic, Adam Jan, Rossetti. Allenatore: Tesser.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Denis, Lafferty. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Peli, Rossi, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta (Giovanni Baccini di Conegliano e Davide Moro di Schio). Quarto uomo: Daniele Paterna di Teramo).