Gazzetta del Sud: “Reggina, il fronte offensivo verso un cambio radicale”

"Toscano non dovrebbe snaturare il 3-4-1-2 della compagine dello Stretto, ma con riferimento a quanto visto in queste prime quattro giornate, l’intero fronte offensivo potrebbe cambiare".

“In casa Reggina, arrivano pessime notizie dall’infermeria. Toscano perde uno dei suoi assoluti punti di riferimento, visto che Jeremy Menez è stato bloccato da un risentimento muscolare dell’ultima ora”. Così l’odierna edizione della Gazzetta del Sud, in vista di Pordenone-Reggina.

L’indisponibilità del fuoriclasse francese, unita a quella di Rivas, dovrebbe portare ad un cambio radicale negli ultimi sedici metri.

“Nonostante le assenze pesanti- si legge-Toscano non dovrebbe snaturare il 3-4-1-2 della compagine dello Stretto, ma con riferimento a quanto visto in queste prime quattro giornate, l’intero fronte offensivo potrebbe cambiare radicalmente. Anche questa volta Mastour sgomita per trovare l’esordio da titolare come trequartista, con Bellomo che potrebbe spostarsi di qualche metro ed andare ad occupare così il ruolo di seconda punta, al posto dell’infortunato Menez. In posizione di ariete, anche Lafferty si candida al debutto da titolare nel torneo cadetto, dopo aver smaltito le “scorie” del lungo girovagare con la nazionale dell’Irlanda del Nord. Salvo sorprese dunque, El Tanque Denis questa volta sembra destinato a partire dalla panchina”.