Reggina, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Reggina in campo questo pomeriggio al Teghil di Lignano Sabbiadoro, per la quinta giornata del torneo cadetto. Il Pordenone è a caccia della prima vittoria in campionato, mentre in casa amaranto l’obiettivo è quello di mantenere l’imbattibilità ma soprattutto di cercare un colpo esterno che darebbe tantissimo morale, dopo le occasioni mancate contro Virtus Entella e Cosenza.

Il probabile undici della compagine dello Stretto, secondo Gazzetta del Sud, Quotidiano del Sud, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport.

PORDENONE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Faty, Crisetig, Liotti; Mastour; Bellomo, Lafferty. Allenatore: Toscano.

PORDENONE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Lafferty, Denis. Allenatore: Toscano.

PORDENONE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna; Loiacono, Cionek, Gasparetto; Rolando, Faty, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Mastour; Lafferty. Allenatore: Toscano.

PORDENONE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Lafferty. Allenatore: Toscano.

PORDENONE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Denis, Lafferty. Allenatore: Toscano.