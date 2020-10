1^ Categoria D, anticipi: la Cinquefrondese tenta la fuga, poker Ardore

Un penalty trasformato da Pagano basta alla Cinquefrondese per prevalere sul Saint Michel ed espugnare il Polivalente; la formazione biancoazzurra fa quattro su quattro, provando già un accenno di fuga. Secondo posto per il Bianco che impatta in casa del Catona, l’Ardore cala il poker sulla Fortitudo agganciando a quota 7 il San Gaetano, la cui gara contro il Rosarno è stata rinviata per verifiche dovute al Covid.

4^ giornata (25/10/2020)

Ardore-Fortitudo 4-1 24/10

Catona-Bianco 1-1 24/10

Deliese-Pro Pellaro: D’Auria di Vibo Valentia

Nuovo Polistena-Santa Cristina: Marino di Reggio Calabria

Pol. Bovese-Lazzaro: Morgese di Vivo Valentia

Saint Michel-Cinquefrondese 0-1 24/10

San Gaetano-Rosarno rinviata

Scillese-Palizzi: Meduri di Reggio Calabria

Classifica

12 Cinquefrondese**

8 Bianco**

7 Ardore**, San Gaetano

6 Catona**, Deliese, Pro Pellaro

5 Rosarno

3 Lazzaro, Palizzi*, Saint Michel**, Scillese

1 Nuova Polistena, Santa Cristina

0 Fortitudo**, Pol. Bovese*

*una partita in meno

**una partita in più