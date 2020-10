Reggina, in serie B la vittoria in trasferta Ã¨ un tabÃ¹

Reggina, in serie B la vittoria in trasferta è un tabù

La Reggina ha riassaporato la serie B in questa stagione, dopo la trionfale cavalcata dello scorso anno.

Nelle prime due uscite in trasferta, a Salerno e Chiavari gli amaranto nonostante il vantaggio iniziale non sono riusciti a conquistare il bottino pieno.

Secondo la statistica, svelata anche dal sito ufficiale della Lega, la Reggina senza successi esterni in serie B da “9 partite, con 4 pareggi e 5 sconfitte amaranto (l’ultima vittoria fuori casa dei calabresi tra i cadetti resta il 3-0 in casa del Carpi datato 8 marzo 2014)”.

In compagnia della Reggina c’è il Brescia retrocesso che è “senza vittorie esterne da 13 partite ufficiali, l’ultima risale all’ 8 dicembre 2019, 1-0 a Ferrara sulla Spal, in A; bilancio successivo di 2 pareggi e 11 sconfitte (7 negli ultimi 7 match disputati). In queste 13 gare Brescia sempre a porta aperta, 38 gol subiti in totale”.