Pordenone, Tesser: ”Reggina squadra molto propositiva. MÃ©nez? Ecco come si affronta”

Alla vigilia del match tra Pordenone e Reggina, in programma domani alle ore 14 presso lo stadio ”Teghil” di Lignano Sabbiadoro, il tecnico dei ramarri Attilio Tesser ha parlato ai microfoni ufficiali del club neroverde. Di seguito, le sue parole:

VOGLIA DI RIVALSA- ”Quella di domani è una gara importante contro una squadra forte. Abbiamo la voglia di riprendere un cammino positivo dopo la sconfitta di Cittadella. Dobbiamo credere in noi e prendere fiducia”.

LA REGGINA- ”E’ chiaro che due giorni sono pochi per preparare una partita. Arriva una squadra importante, una neopromossa con giocatori di fama mondiale. Giocatori molto importanti ed una squadra sull’onda dell’entusiasmo che gioca in maniera propositiva sia in casa che fuori. Dovremo essere bravi a giocare senza tensioni ed avere lucidità. Se riusciremo a mettere in campo le nostre armi ci giocheremo la partita”.

AFFRONTARE MENEZ…- ”E’ chiaro che affrontare lui o affrontare qualche altro giocatore è diverso. Non bisogna farsi attrarre solo da lui, perché la Reggina è una squadra che si muove moltissimo in tutto il campo e non dà punti di riferimento. Poi è chiaro che dovremo stare attenti a lui. Non bisognerà essere irruenti o avere fretta di rubargli la palla, ma togliergli spazio e tempo, altrimenti inventa giocate che possono far male”.

RECUPERATO MALLAMO- ”Sta meglio, ha fatto solo tre giorni di allenamento dopo una ventina di giorni di stop. Vedremo se potrà fare anche un pezzettino di partita. Speriamo di recuperare al più presto anche Gavazzi”.