Pordenone-Reggina, la probabile formazione neroverde: CalÃ², Ciurria e Diaw per Tesser

Vincere per centrare il primo successo in campionato. E’ questo l’obiettivo del Pordenone di Attilio Tesser, il quale si avvia verso la sfida ad una delle squadre che, sulla carta, si appresta ad essere tra le più fastidiose della Serie B: la Reggina.

Lo stesso tecnico dei ramarri ha annunciato come il tempo a disposizione per preparare la sfida con gli amaranto sia poco in virtù del turno infrasettimanale da poco smaltito, motivo per il quale potrebbe optare per qualche variazione all’interno dell’undici titolare rispetto alla gara con il Cittadella. Nel consueto 4-3-1-2, il tecnico di Montebelluna potrebbe confermare gran parte del blocco difensivo posto davanti a Perisan, con la sola incognita legata al centrale Barison, in ballottaggio con Bassoli ma attualmente favorito. Per il resto, Vogliacco e Falasco vanno verso la conferma sulle fasce e Camporese al centro della difesa.

In mezzo al campo sembra essere certa la presenza di Magnino e Calò, mentre Scavone sfiderà Rossetti per una maglia da titolare. Sulla trequarti spazio a Ciurria, il quale andrà a sostegno delle punte Butić e Diaw (quest’ultimo reduce da un gran momento di forma viste le sue tre reti in quattro gare).

LA PROBABILE FORMAZIONE NEROVERDE

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison (Bassoli), Falasco; Magnino, Calò, Scavone (Rossetti); Ciurria; Butić, Diaw. All. Tesser

INDISPONIBILI: Gavazzi, Secli, Tremolada.

BALLOTTAGGI: Barison-Bassoli 55-45%, Scavone-Rossetti 60-40%