Pordenone-Reggina, la probabile formazione amaranto: scalpita Lafferty

Per la Reggina sta per chiudersi una settimana ‘di fuoco’, perché caratterizzata dal triplice impegno di campionato nell’arco di sette giorni. Adesso per Toscano arriva il Pordenone, contro il quale il tecnico reggino potrebbe optare per qualche cambiamento dal momento in cui nelle ultime due uscite ha mantenuto invariato l’undici titolare per 9/11. Molto probabilmente la formazione titolare non si discosterà molto da quella delle ultime uscite (del resto, non rientrerebbe nel modus operandi dello stesso Toscano), ma la sensazione è che, appunto, qualche leggero cambiamento lo si possa intravedere.

In difesa si va verso la conferma in blocco di tutto il reparto, da Guarna a Cionek, passando per Loiacono e Delprato. L’intenzione sarebbe quella di non “smontare” il terzetto difensivo che ha ben figurato nel derby contro il Cosenza e che ha messo a segno il primo clean sheet del campionato.

In mezzo al campo l’elemento inamovibile sembra essere senza ombra di dubbio Lorenzo Crisetig, al quale Bianchi potrebbe fare nuovamente da partner di centrocampo. Possibile variazione sulla fascia destra con Situm pronto a prendere il posto di Rolando, mentre sulla sinistra dovrebbe toccare nuovamente a Liotti.

E’ in attacco, tuttavia, che potrebbe registrarsi il cambiamento più sostanziale. Denis potrebbe rifiatare e, in tal caso, toccherà a Lafferty affiancare Ménez nel tandem d’attacco, ovviamente con Bellomo dietro di essi.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo, Denis, Lafferty. All. Toscano

AGGIORNAMENTO DELLE 20:05- La Reggina ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di Pordenone: a sorpresa non c’è Ménez.

INDISPONIBILI: Rivas, Charpentier.

BALLOTTAGGI: Delprato-Rossi 60-40%, Bianchi-Faty 60-40%, Situm-Rolando 55-45%

a.c.