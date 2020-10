“O Rei” compie 80 anni: auguri al fenomeno Pelé, la storia del calcio

Edson Arantes do Nascimento, passato alla storia con il nome di Pelé, compie 80 anni: è nato a Três Corações, in Brasile, il 23 ottobre 1940. Per molti è stato il calciatore più forte di tutti i tempi e sulle sue prodezze in campo sono stati scritti tanti libri. Doti calcistiche fuori dal comune, ha esordito in nazionale a 16 anni e 9 mesi, da quel momento in poi una carriera che lo ha portato a vincere tutto sia in Brasile che nel mondo: 1281 reti realizzate in 1363 partite.

La storia di Pelè e il numero dieci

Una delle curiosità più importanti legate a Pelè sta nel numero: dopo il mondiale di Svezia, grazie alle sue prodezze il numero 10 divenne il numero per eccellenza del calcio, quello che deve andare sulle spalle dei più forti, dei più eccentrici, dei più talentuosi. Proprio come Pelè.

Pelé debutta col Brasile il 7 luglio 1957, in Copa Roca, contro l’Argentina al Maracana di Rio de Janeiro, ad appena 16 anni e 9 mesi. I brasiliani perdono ma Pelé riesce a segnare al debutto. Subito dopo è già mondiale, nonostante il giovane Pelè debba recuperare da un fastidioso problema al ginocchio: per vederlo in campo bisogna attendere il 15 giugno 1958, per la terza partita del mondiale contro la forte Unione Sovietica a Göteborg, per qualificarsi al Brasile serve una vittoria. Pelè non segna ma il Brasile vince e passa il turno.

Pelè e la vittoria del primo mondiale del Brasile

Ai quarti c’è il Galles e Pelè sigla il gol che permette al Brasile di volare in semifinale. “Questo per me è il gol indimenticabile perché mi diede la spinta decisiva. Quel giorno il mondo seppe chi era Pelé”, così O Rei che poi si esalta in semifinale con una tripletta che trascina il Brasile in finale contro la Svezia. Anche nell’ultimo atto i verdeoro si affidano alla doppietta di Pelè e sono campioni del mondo per la prima volta nella storia: Pelè diventa il simbolo di un paese, diventa un eroe nazionale.

La sua partita d’addio venne trasmessa dalle televisioni di 38 Paesi di tutto il Mondo, la Fifa gli attribuisce il record di gol segnati in carriera.

Tanti auguri “O Rei”.