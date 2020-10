Clamoroso Reggina: Menez fuori dai convocati per domani

Jeremy Menez non sarà in campo domani contro il Pordenone. L’attaccante francese, a differenza di quanto sostenuto dal tecnico Toscano nelle dichiarazioni di oggi (“sono due gli indisponibili Charpentier e Rivas”), non figura nella lista dei convocati ufficiali diramata pochi minuti fa dalla Reggina.

Menez avrebbe accusato un problema muscolare durante la rifinitura, ma la notizia non è ufficiale.

Ecco la lista completa dei convocati Reggina

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Plizzari, Rivas, Charpentier, Menez.