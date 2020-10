Visti da vicino: il Pordenone raccontato da Giuseppe Palomba (TuttoPordenone.com)

Il collega Giuseppe Palomba illustra la situazione in casa Pordenone

Tre pareggi ed una sconfitta. È questo il bilancio attuale del Pordenone, che sabato 24 ottobre alle ore 14 sfiderà la Reggina allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Giuseppe Palomba, direttore di TuttoPordenone.com, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

COSA È CAMBIATO- “E’ cambiato sicuramente che il Pordenone non è piu’ una matricola. Rinforza la tesi la fantastica cavalcata della passata stagione, dove tutto l’ambiente ha sognato la serie A, e la sontuosa campagna acquisti estiva. Il Pordenone oggi è una certezza e probabile outsider della serie B 2020/21”.

IL MERCATO- “Ripeto, se nella passata stagione il Pordenone ha sorpreso in campo quest’anno ha sorpreso nel sicuramente nel mercato estivo. Ha strappato via con prepotenza al Cittadella il suo miglior giocatore facendo di Diaw l’acquisto piu’ oneroso di sempre nella sua storia centenaria, lanciando un segnale importante alle avversarie di quest’anno. La squadra è stata ringiovanita e rinforzata in ogni reparto”.

LE PRIME QUATTRO GARE- “A Lecce (0-0) e Vicenza (1-1), nelle due trasferte forzate nelle prime due giornate di campionato causa indisponibilità impianto Lignano, il Pordenone è uscito non solo a testa alta ma anche col rammarico che si potevano portare a casa piu’ di due punti. Sabato con la Spal, nella prima casalinga, invece, abbiamo visto un Pordenone altalenante capace di portarsi sul 2-0 contro una delle favorite e poi subirne la clamorosa rimonta 2-3. Gara recuperata poi solo all’ultimo minuto. Martedi a Cittadella invece abbiamo assistito ad una involuzione che per quanto mi riguarda qualche preoccupazione desta, soprattutto in fase difensiva, ma siamo ancora alla quarta giornata e questo gruppo è totalmente nuovo e deve ancora amalgamarsi ed entrare nei meccanisi del comandante Tesser”.

LA SQUADRA DI TESSER- “Il mister, in questo triennio neroverde, ha sempre adottato il modulo 4-3-1-2. La specialità della casa è la finalizzazione a rete su palle inattive come calci d’angolo o calci di punizione. Negli anni passati è sempre mancato un vero bomer da doppia cifra infatti se guardiamo le statistiche i gol sono sempre arrivati da difensori o centrocampisti. Quest’anno invece c’è un Diaw in piu’…”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- “A primo impatto avrei detto nessuno considerando gli uomini in rosa. Le ultime due partite qualche campanello d’allarme lo hanno lanciato soprattutto nella fase difensiva ma sono sicuro che un mister bravo ed esperto come Tesser è già a lavoro per sistemare il reparto e i relativi problemi”.

LO STADIO- “Lo stadio è pronto e sabato scorso contro la Spal il Teghil di Lignano ha fatto il suo esordio in serie B. Ovvio che non giocare a Pordenone ha i suoi contro ma vi assicuro che nelle ambizioni della società, oltre quella di raggiungere la massima serie, cè anche quella della realizzazione di uno stadio in città”.

INDISPONIBILI- “Dovrebbe recuperare per sabato l’ex Stabia Mallamo mentre resterà ancora out Gavazzi”.

a.c.