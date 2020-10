Serie B, due giocatori squalificati. Ammenda di 1.500 euro a Menez per simulazione

Sono 2 i calciatori squalificati dal giudice sportivo a margine della 4a giornata della Serie BKT. Nzita e Tiritiello salteranno la prossima gara di campionato.

Ecco le principali decisioni del Giudice sportivo:

Squalifica per una giornata effettiva di gara a NZITA THETO Mardochee (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; TIRITIELLO Andrea (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo. Nella Reggina seconda ammonizione consecutiva per Folorunsho, prima invece per Lorenzo Crisetig. Ammonizione ed ammenda DI € 1.500,00 (seconda sanzione) a MENEZ Jeremy (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.