Promozione B, marcatori: Cannitello allunga, doppiette di Galletta e Laurendi

Cade il Filogaso contro il Borgo Grecanico ma Cannitello lascia ancora il segno. Il San Giorgio vola al comando grazie al suo capitano-goleador Laurendi, già a quota 5 con la doppietta alla Ludos Ravagnese. Doppietta pesante anche per Galletta, protagonista nel 3-3 tra Brancaleone e Gioiosa; ben quattro rigori concessi, due per parte, e portieri sugli scudi: Gliozzi si fa parare il primo da Garcia e segna il secondo, Galletta trasforma dopo l’errore di Stefano sul primo penalty neutralizzato da Frascà (secondo errore di fila dopo quello fallito contro il San Giorgio). Doppiette anche per Rhfir e Soriano, i quali regalano le prime vittorie a Monasterace e Rombiolese.

PROMOZIONE GIRONE B – Classifica marcatori

7 reti: Cannitello (Filogaso).

5 reti: G. Galletta (Brancaleone), Sanchez (Gioiese), Laurendi (San Giorgio).

4 reti: Ventura (Ludos Ravagnese).

3 reti: Marino e Obinna (Borgo Grecanico Melitese), Gliozzi (Gioiosa J.), Rhfir (Monasterace), Nesci (Parghelia), Soriano (Rombiolese).

2 reti: Criaco (Africo), D’Agostino (Archi), Nucera (Brancaleone), Capomaggio e Petrone (Gioiese), Calabrese (Gioiosa J.), Bartolomeo e Pitasi (Ludos Ravagnese), Darboe (Monasterace), Ferrara e Giglio (Sporting CZ Lido).

1 rete: 38 calciatori.