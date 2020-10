Fortitudo sconfitta a tavolino, cambia la classifica in 1^ Categoria

Il Giudice Sportivo ha punito con la sconfitta per 0-3 a tavolino la Fortitudo Reggio, in riferimento alla prima giornata di campionato, dopo il ricorso presentato dalla Scillese per la presenza in campo del calciatore Michael Geria.

Il risultato dei 90′ aveva premiato la formazione rossoverde, vincente per 3-1; nei successivi due turni per la squadra guidata da mister Suraci sono arrivate le sconfitte contro Deliese (4-3) e Saint Michel (2-1). Con la decisione del Giudice Sportivo, la Fortitudo scivola in ultima posizione a quota zero, prendendo di fatto il posto proprio della Scillese, la quale ottiene i primi punti del suo campionato, avendo perso anche contro Cinquefrondese (4-0) e Pro Pellaro (3-0). Squalifica di un turno per il rossoverde Geria e inibizione fino a 25 novembre per il dirigente accompagnatore Scopelliti.

La classifica aggiornata del Girone D

9 Cinquefrondese

7 Bianco, San Gaetano

6 Deliese, Pro Pellaro

5 Catona, Rosarno

4 Ardore

3 Lazzaro, Palizzi*, Saint Michel, Scillese

1 Nuova Polistena, Santa Cristina

0 Fortitudo, Pol. Bovese*

*una partita in meno