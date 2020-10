Eccellenza, classifica marcatori: Martinez avvicina la vetta, avanza Padin

Non basta la doppietta del bomber della Stilese per evitare la sconfitta con la Vigor; errori dal dischetto per Zampaglione e Zurlo

Resta a secco il bomber del torneo Angotti: lo Scalea fa 0-0 a Sersale perdendo il primato in favore del Locri. Al secondo posto tra i marcatori di Eccellenza c’è adesso Martinez, autore di una doppietta che non è tuttavia bastata alla Stilese per raccogliere punti in casa della Vigor Lamezia. Quarta rete in campionato per Padin che avvia la rimonta della Reggiomediterranea a Cotronei; il Locri torna in vetta, a Gallico la decide Catania che agguanta a quota 3 il proprio compagno di squadra, Mimmo Zampaglione, il quale fallisce un calcio di rigore colpendo la traversa. Errore dal dischetto anche per Zurlo del Sersale, Ramunno neutralizza il suo penalty.

ECCELLENZA – Classifica marcatori

6 reti: Angotti (Scalea).

5 reti: Martinez (Stilese).

4 reti: Padin (Reggiomediterranea), Zuppardo (Vigor Lamezia).

3 reti: Leto (Isola C. R.), Catania e Zampaglione (Locri).

2 reti: Fabiano (Cotronei), Bernardi e Lazzarini (Sambiase), Zurlo (Sersale), G. Foderaro e Russo (Vigor Lamezia).

1 rete: 45 calciatori.