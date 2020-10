Promozione Girone B, 5^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Una doppietta di capitan Laurendi spedisce il San Giorgio in vetta alla classifica; il Gioiosa non va oltre il pari nel rocambolesco derby con il Brancaleone

Una doppietta di capitan Laurendi spedisce il San Giorgio in vetta alla classifica e stavolta non solo per 24 ore; il Gioiosa non va oltre il pari nel rocambolesco derby con il Brancaleone e viene raggiunto dal Borgo Grecanico che stoppa il Filogaso. Vince e sale a -2 dal primo posto la Gioiese, Archi corsaro in casa dello Sporting. Primi sorrisi per Monasterace, Parghelia e Rombiolese.

PROMOZIONE GIRONE B – 5^ giornata (21/10/2020)



Borgo Grecanico-Filogaso 2-1

Brancaleone-Gioiosa 3-3

Gioiese-Africo 2-0

Ludos Ravagnese-San Giorgio 1-2

Monasterace-Melicucco 3-0

Parghelia-Bagnarese 1-0

Sporting Catanzaro Lido-Archi 0-1

Vallata del Torbido-Rombiolese 1-2

Classifica

12 San Giorgio

11 Borgo Grecanico, Gioiosa

10 Gioiese

8 Archi, Brancaleone, Filogaso

7 Sporting Catanzaro Lido

6 Ludos Ravagnese

5 Melicucco, Monasterace, Parghelia, Rombiolese

3 Bagnarese

2 Vallata del Torbido

1 Africo

Prossimo turno – 6^ giornata (25/10/2020)

Africo-Borgo Grecanico

Archi-Brancaleone

Bagnarese-Vallata del Torbido

Filogaso-Parghelia

Gioiosa-Ludos Ravagnese

Melicucco-Gioiese

Rombiolese-Sporting Catanzaro Lido

San Giorgio-Monasterace