Reggina, la squadra ha già ripreso a lavorare: il Pordenone è in vista

Sta per arrivare il terzo atto di una settimana complicata, nella quale il calendario poneva un tris di incontri all’attenzione della Reggina, che ne ha finora archiviati due. Due come i pareggi ottenuti contro Entella e Cosenza nell’arco di quattro giorni, due come i punti totalizzati al termine delle suddette partite. Inutile ribadire come ci si sarebbe aspettato (molto) di più in termini di bottino, specie dal momento in cui tra quattro giorni si tornerà nuovamente in campo.

La trasferta friulana di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone porterà gli amaranto a lasciare Reggio nella giornata di venerdì, il che significa che gli uomini di Toscano avranno soltanto due giorni ‘pieni’ per preparare la partita tra e mura del Sant’Agata. Si è iniziato già da questa mattina, senza perdere tempo e con una consapevolezza rinfrescata dell’imprevedibilità di questo campionato. Di seguito, il lavoro svolto oggi dall’equipe amaranto

In mattinata la squadra è scesa in campo per la seduta di allenamento giornaliera. Per il gruppo che ha preso parte alla gara di ieri il tecnico Domenico Toscano, di concerto con lo staff tecnico, ha predisposto un lavoro di scarico.

Il resto della squadra ha svolto esercizi di natura neuromuscolare sul campo numero 1. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina.