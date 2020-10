Reggina, Cionek: “Creato tanto e concesso poco, Denis un punto di riferimento per noi”

Ultime News

Una gara dominata ma non chiusa. La Reggina si dimostra ancora una volta poco cinica e dopo la beffa di Chiavari contro l’Entella lascia per strada altri due punti nel derby calabrese con il Cosenza. Assedio alla metà...

Nel post-gara di Reggina-Cosenza è intervenuto in conferenza stampa il difensore amaranto Thiago Cionek. “Abbiamo avuto il giusto approccio alla partita, dopo l’espulsione loro si sono abbassati molto e non avremmo...

Al termine di Reggina-Cosenza è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Mimmo Toscano. “Abbiamo fatto una grande partita, ho contato almeno 20 tiri in porta, Falcone è stato il migliore in campo. In questo...