La Reggina omaggia i tifosi presenti al derby: ”Mille splendidi cuori amaranto”

Mille splendidi cuori amaranto. Con questa didascalia, la Reggina 1914 ha voluto aprire il messaggio di ringraziamento indirizzato a tutti i tifosi amaranto presenti ieri in occasione del derby con il Cosenza.

Non vi è dubbio che il pubblico sugli spalti sarebbe stato decisamente molto di più se non fosse per le restrizioni in vigore, ma nonostante ciò i supporters reggini non hanno fatto mancare il proprio calore e la propria vicinanza alla squadra alla prima occasione utile.

Una risposta colta anche dal club amaranto, che ha prontamente divulgato il seguente messaggio a mezzo social: