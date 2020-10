Ex amaranto, Louzada riparte da Rende

Brasiliano di Anchieta, classe 1994. Queste le generalità di Adriano Louzada, attaccante che oramai da un decennio girovaga tra la Serie C e la Serie D del calcio italiano, nel quale giunse nella stagione 2009/10 grazie alla Reggina. L’allora società di Lillo Foti scommise su di lui, prelevandolo dalla sua terra madre e portandolo al centro sportivo Sant’Agata al servizio della Primavera amaranto (69 presenze e 11 reti). In amaranto fino alla stagione 2014/15, il nazionale verde-oro, in prima squadra, ha totalizzato 40 presenze e due reti in riva allo Stretto.

In seguito al fallimento del club si svincolò come tutti gli altri componenti della rosa, ripartì da Matera (realizzando il suo unico gol proprio contro gli amaranto, nella goleada lucana per 6-2 al ‘Granillo’) e proseguì la sua giovane carriera tra Modena, Cerignola ed Albalonga.

Oggi Louzada dà il via ad una nuova avventura che lo rivedrà in Calabria. Il brasiliano ha infatti firmato per il Rende, giungendo alla corte di Franco Gagliardi e ritrovando Ivan Castiglia, suo compagno di squadra a Reggio Calabria nelle stagioni 2011/12 e 2012/13.