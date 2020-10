Esclusione Corigliano: cambia anche la classifica marcatori di Eccellenza

Oltre a cambiare la classifica del campionato di Eccellenza, con l’esclusione del Corigliano (clicca qui) varia anche la classifica marcatori del massimo torneo dilettantistico regionale. Vengono infatti annullate le tre partite dei biancoazzurri finora andate in archivio; se due di queste, contro Palmese e Paolana, sono state decise a tavolino, contro la Vigor Lamezia si è invece giocato “regolarmente”.

I lametini, contro l’Under 19 del Corigliano, hanno messo a segno ben 9 reti, le quali adesso non saranno più valide, sia nel bilancio della squadra che in classifica marcatori. Così accade che Zuppardo, autore di una doppietta in quella circostanza, scivoli a 4 reti, lasciando la vetta solitaria dei marcatori ad Angotti. Perde 2 gol anche Giovanni Foderaro, adesso ad una sola marcatura con i compagni Gullo e Russo, anch’essi a segno in quella goleada; Corticchia, Miliziano e Voltasio tornano a quota zero.

La classifica marcatori aggiornata

6 reti: Angotti (Scalea)

4 reti: Zuppardo (Vigor Lamezia).

3 reti: Leto (Isola C. R.), Zampaglione (Locri), Padin (Reggiomediterranea), Martinez (Stilese)

2 reti: Catania (Locri), Lazzarini (Sambiase), Zurlo (Sersale).

1 rete: 42 calciatori.