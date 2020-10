Reggina, Cionek si è già preso il centro della difesa

Per il difensore polacco di origini brasiliane, alla seconda gara da titolare, poco lavoro ma tanta solidità.

E’ arrivato nelle battute finali della campagna acquisti, per blindare la difesa della Reggina attraverso l’esperienza ed il carisma, testimoniati da oltre 230 presenze tra A e B.

Certo, analizzare la prestazione di ieri del numero 3 amaranto può sembrare esercizio abbastanza complesso, visto l’assoluto predominio di una Reggina che ha avuto il 73% di possesso palla, effettuato 27 tiri in porta e battuto 13 calci d’angolo. E’ anche vero, tuttavia, che le partite in cui l’avversario pensa solo a difendersi possono nascondere le insidie maggiori, perché basta un attimo di distrazione, magari su una ripartenza, per farti finire sul banco degli imputati.

Nel derby col Cosenza, Cionek è stato chiamato a svolgere pochissimo lavoro, ma in tutte le circostanze che lo hanno visto chiamato in causa, ha dato sempre solidità al reparto, anticipando puntualmente gli avversari sia sulle palle alte che nei fraseggi. Una prova che lascia ben sperare per il futuro, l’affiatamento con i compagni di reparto può solo migliorare.

Giuseppe Canale