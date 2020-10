Reggina, il derby amaro del Tanque Denis…

L’impegno e la voglia sono come sempre indiscutibili, al pari della generosità. Ed è un aspetto che non può passare inosservato, specie considerando che si parla di un attaccante che ha raggiunto la soglia delle 39 primavere. Premesso ciò, quello di ieri sera per German Denis è stato sicuramente un derby da dimenticare.

Una prova, quella del Tanque, macchiata soprattutto dall’errore dal dischetto: un tiro poco angolato, debole, a mezza altezza, sul quale Falcone non ha avuto molti problemi. Un errore inconsueto per uno come Denis, che la scorsa stagione, dagli undici metri, ci aveva abituato ad esecuzioni perfette. Oltre al penalty fallito, ricordiamo solo un colpo di testa uscito di pochissimo.

L’appuntamento con il primo gol in serie B, è ancora rimandato. Niente drammi, ma occorre recuperare lo smalto perduto, complici le due partite in tre giorni.

Giuseppe Canale