Reggina, Toscano: “Siamo in credito con la fortuna, il loro portiere il migliore in campo”

Al termine di Reggina-Cosenza è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Mimmo Toscano.

“Abbiamo fatto una grande partita, ho contato almeno 20 tiri in porta, Falcone è stato il migliore in campo. In questo momento siamo in credito con la fortuna, il calcio ti dà e ti toglie e in questo momento ci sta togliendo, dobbiamo perseverare nel lavoro, continuare a dare il massimo per migliorarci e ottenere quello che adesso non stiamo riuscendo a conquistare. Abbiamo giocatori di qualità e ce li teniamo stretti perché sappiamo che possono essere decisivi in qualunque momento.”