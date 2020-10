Reggina-Cosenza, probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming

Reggina e Cosenza si affrontano nel derby calabrese che ritorna in serie B. Quarta giornata di campionato, infrasettimanale, con il Granillo che riabbraccia in minima parte il pubblico (mille spettatori) per una sfida che mancava dal 2017. In serie B invece, l’ultimo precedente risale addirittura alla stagione 2001/2002.

Quello di domani sera sarà il 37esimo derby tra Reggina e Cosenza, per quanto riguarda le sfide giocate in campionato a Reggio Calabria. Il bilancio sorride alla Reggina, impostasi 14 volte; le vittorie dei rossoblù invece sono 6 (di cui una a tavolino), mentre il segno x si è registrato in 16 occasioni. L’ultima sfida in riva allo Stretto, disputatasi tre anni fa, si è conclusa 0-1 a favore del Cosenza.

Reggina-Cosenza, la probabile formazione amaranto

Probabile che il consueto blocco difensivo venga confermato, con il trio formato da Loiacono, Cionek e Rossi davanti a Guarna. Sulle fasce potrebbero tornare a vedersi contemporaneamente Rolando (a destra) e Liotti (a sinistra), seppur entrambi abbiano l’ombra dei diretti concorrenti. In mezzo potrebbe arrivare il debutto dal 1′ in campionato per Faty in coppia con Crisetig. Potrebbe esserci un cambiamento sostanziale, invece, sulla trequarti. Il dubbio riguarda Nicola Bellomo, il quale potrebbe essere sostituito da uno tra Rivas e Mastour.

LA PROBABILE FORMAZIONE

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Crisetig, Faty, Liotti; Mastour; Ménez, Denis. All. Toscano

Reggina-Cosenza, la probabile formazione rossoblù

Occhiuzzi confermerà il 3-4-3 e tutto il reparto difensivo, con Falcone tra i pali davanti al quale agirà il trio Ingrosso-Idda-Legittimo. Sulla fascia sinistra non dovrebbero esserci dubbi circa la presenza di Bittante, mentre su quella destra sarebbe ballottaggio tra Corsi e Bouah, con il primo (che ha giocato tre giorni fa) favorito sul secondo. In mezzo al campo Ba dovrebbe sostituire Sciaudone, ma a concorrere vi è anche Bruccini. Uno tra i due, alla fine, farà coppia con Petrucci. Il tridente più accreditato è quello composto dagli esterni Baez (a destra) e Carretta (a sinistra) e dalla punta Gliozzi.

LA PROBABILE FORMAZIONE

COSENZA (3-4-3): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Petrucci, Ba, Bittante; Baez, Gliozzi, Carretta. All. Occhiuzzi.

Reggina-Cosenza, dove vederla in Tv e in streaming

La gara tra Reggina e Cosenza valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre.

La partita, naturalmente, sarà anche trasmessa sulla piattaforma Dazn che ha acquisito i diritti della serie B.