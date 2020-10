Reggina-Cosenza, le pagelle amaranto: le punte hanno le polveri bagnate…

Le pagelle della Reggina dopo lo 0-0 nel derby con il Cosenza.

GUARNA 6 – Chiamato in causa solo in una manciata di occasioni, nella ripresa fa quasi da spettatore.

LOIACONO 6,5 – Carattere e sicurezza, suo il gol-fantasma prima assegnato dal direttore di gara, poi revocato per assegnare il penalty poi fallito da Denis.

CIONEK 6 – Gli attaccanti avversari creano raramente grattacapi, lui non si scompone mai e svolge il proprio compito.

DELPRATO 6 – Il giovane difensore esprime una prestazione di personalità senza sbavature. Dal 79′ LAFFERTY sv.

ROLANDO 6 – Spinge senza riuscire ad arrivare in profondità come vorrebbe, forse non ancora al top dopo il problema fisico degli ultimi giorni. Dal 69′ SITUM sv.

BIANCHI 6 – Si propone e gioca al suo consueto ritmo, allargandosi spesso per creare soluzioni in più; nella ripresa sfiora la rete del vantaggio. Dal 63′ FOLORUNSHO 5,5 – Vivace ma impreciso, cerca il dialogo ma a volte è troppo egoista.

CRISETIG 6,5 – Ci crede e ci prova con tutte le qualità ed energie in suo possesso, sfiora la rete e suggerisce per le punte che non concretizzano come dovrebbero.

LIOTTI 6 – Molto ispirato e propositivo nel primo tempo, nella ripresa trova meno sbocchi contro un Cosenza deciso a difendere lo 0-0. Dal 79′ DI CHIARA sv.

BELLOMO 5,5 – Prova ad impensierire la difesa cosentina, non riesce tuttavia a fraseggiare con continuità con i compagni d’attacco. Dal 63′ MASTOUR 5,5 – Tocca pochi palloni, si perde nei troppi fraseggi che gli amaranto usano per scardinare la difesa avversaria ma con scarsi risultati.

MENEZ 6 – Il francese fa e disfa, i suoi numeri potrebbero decidere il derby, colpisce anche una traversa, ma troppo spesso eccede nei virtuosismi quando sarebbe preferibile la concretezza.

DENIS 5 – Il Tanque non si sblocca, fallisce il rigore, spreca un altro paio di opportunità. La volontà c’è, probabilmente è ancora la lucidità a non essere al top.

TOSCANO 6 – La squadra crea tanto ma non concretizza e lascia altri due punti per strada, nonostante un dominio netto e continuato.