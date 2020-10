[FOTO] Reggina-Cosenza 8-0, come tutto ebbe inizio…

29 marzo 1997, 8^ giornata di ritorno. La Reggina guidata da Vincenzo Guerini, dopo aver espugnato il Marassi di Genova, è uscita perentoriamente dalle zone basse della classifica, ma per dare ancora più slancio al suo campionato deve superare anche l’ostacolo Cosenza. Per i “lupi”, guidati dall’indimenticabile professor Scoglio, si tratta invece di una sorta di ultima spiaggia per evitare la serie C, in quanto l’ultimo posto in classifica pesa come un macigno.

Con un calcio di rigore realizzato al minuto 73 da Davide Dionigi, il derby calabrese andrà agli amaranto: sarà la prima di 8 vittorie consecutive, ottenute a danno dei “cugini” della Sila sia in casa che in trasferta (sei successi in campionato, due in Coppa Italia). Una striscia tutta amaranto, che si interromperà soltanto nel 2015.

