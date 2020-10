Eccellenza, 5^ giornata: programma e arbitri del turno infrasettimanale

Primo dei sei turni infrasettimanali in programma in questo campionato di Eccellenza, designati gli arbitri scambio per i due derby reggini: Spera di Barletta per Gallico Catona-Locri e Li Vigni di Palermo per Bovalinese-Boca N. Melito.

ECCELLENZA – 5^ giornata (21/10/2020)

Belvedere-Soriano: Gatto di Lamezia Terme (D’Agostino-Borrelli)

Bovalinese-Boca N. Melito: Li Vigni di Palermo (Piccolo-Mangone)

Cotronei-Reggiomediterranea: Ramundo di Paola (Trapasso-Nicoletti)

Gallico Catona-Locri: Spera di Barletta (Zappino e Perri)

Morrone-Sambiase: Fede di Rossano (Celestino-Grimaldi)

Palmese-Paolana: Idone di Reggio Calabria (Romeo-De Leo)

Sersale-Scalea: Avolio di Rossano (Presta-Lavarra)

Vigor Lamezia-Stilese: Eboli di Paola (Sergi-Mazza)