Derby, il doppio ex Savoldi: “Reggio e Cosenza, due piazze straordinarie”

Reggina-Cosenza, finalmente in B. “Due realtà straordinarie, sono felice di rivederle a certi livelli e non nego che questo derby mi suscita anche un pizzico di nostalgia, in quanto penso a tempi che non torneranno più”.

“Reggio per me rappresenta l’apoteosi-ha esordito l’ex bomber, oggi alle prese con il conseguimento del patentino di Uefa A nelle nuove vesti di allenatore-, perché con la maglia amaranto prima ho vinto un campionato e poi ho conosciuto la serie A. Qualche mio amico di Cosenza mi rimprovera il fatto di ricordare troppo spesso la Reggina e troppo poco il Cosenza, ma resto profondamente riconoscente anche ai colori rossoblù, ed auguro il meglio anche ai lupi”.

Tre anni consecutivi in Calabria, dal 2001 al 2003. Un campionato nel Cosenza, due nella Reggina. Gianluca Savoldi , doppio ex del derby, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta del Sud.

