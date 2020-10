Sorriso Reggina, torna Rolando: ok anche Liotti, Lafferty in dubbio

Le ultime news in casa Reggina in vista del derby con il Cosenza

La Reggina si appresta a disputare il derby contro il Cosenza, in scena domani sera (ore 21) allo stadio ”Oreste Granillo”. Mister Toscano ha avuto soltanto due giorni per preparare la sfida contro i ‘lupi della Sila’, valida per la quarta giornata del campionato di Serie B ed arrivata a distanza ravvicinata dalla trasferta di Chiavari.

Da capire quali saranno le strategie di formazione del tecnico reggino, che durante la conferenza stampa pre-gara ha svelato delle importanti novità riguardanti alcuni singoli. Una di queste è il recupero di Gabriele Rolando (il quale in seguito alla sfida con il Pescara aveva riportato una lieve distrazione al muscolo bicipite femorale della coscia destra), che sia nella giornata di ieri che in quella di oggi si è allenato con la squadra e potrebbe tornare titolare contro il Cosenza. Per lui, l’infortunio è oramai alle spalle.

Sempre lo stesso tecnico amaranto, ha parlato anche delle posizioni di Kyle Lafferty e Daniele Liotti. Il primo risulta essere ancora in dubbio, dal momento in cui è in attesa dell’ok della propria Federazione di competenza (probabilmente per via di accertamenti medico-sanitari); il secondo, invece, uscito malconcio dalla sfida contro l’Entella, sarà regolarmente a disposizione per la gara di domani (in quanto avrebbe accusato una semplice botta).