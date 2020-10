Reggina, c’è un reparto in cui la coperta sembra già “corta”

Poche alternative in attacco per Toscano

Una spia si è accesa nel motore (quasi) perfetto della Reggina, in questo avvio di serie B. Nulla di allarmante, assolutamente, considerato che ancora si sono giocate solamente tre partite e che la Reggina di Toscano, con due pareggi esterne e la vittoria casalinga contro il Pescara, ha conquistato 5 punti.

Potevano essere certamente di più, soprattutto per come è maturato il pareggio di sabato scorso a Chiavari contro la Virtus Entella.

Se c’è un aspetto che però è emerso con evidenza in queste prime giornate è la penuria di alternative in attacco per il tecnico reggino, costretto a chiedere gli straordinari a German Denis, 39 anni, e a Jeremy Menez (comunque decisivo in tutti e tre gli incontri fin qui giocati e autore di due reti).

La strana composizione del reparto offensivo, d’altronde, era stato un dubbio che fin dagli ultimi giorni di calciomercato ci aveva colpito, e proprio su Rnp ne avevamo fatto menzione.

Appare quanto mai decisivo il recupero di Lafferty e quello di Charpentier ancora alle prese con il problema fisico patito a gennaio e dunque in ritardo di preparazione. Così come serve accelerare l’inserimento nel gruppo e nel calcio italiano di Vasic, attaccante svedese ultimo arrivato alla Reggina.

Nella rosa amaranto, infatti, al momento (per via anche dei guai muscolari di Rivas, che appare pronto al rientro in campo immediato), gli attaccanti a disposizione di Toscano sono solo tre se consideriamo Lafferty.

Toscano non potrà chiedere sempre gli straordinari al tandem d’esperienza Denis-Menez, anche perché in questo mese, emergenza covid permettendo, si giocherà ogni tre giorni. Anche perchè i ritmi richiesti dal gioco del tecnico, specie in fase di non possesso, richiedono tante energie fisiche e questa Reggina ha bisogno di undici giocatori sempre con il “gas” al massimo.