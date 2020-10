Reggina-Cosenza, la probabile formazione rossoblu: Baez e Carretta guidano l’attacco

Anche per mister Roberto Occhiuzzi quello di domani sarà un derby dal sapore speciale, ma che potrebbe presentare allo stesso tempo delle insidie. Le tre partite nell’arco di una settimana potrebbero portare il tecnico di Cetraro ad operare qualche modifica rispetto alla scorsa partita contro il Cittadella, dove il suo Cosenza ha ben figurato con il suo 3-4-3.

Ciò che con molta probabilità non cambierà sarà l’intero reparto difensivo. Tra i pali sembrerebbe scontata la conferma di Falcone, grande protagonista e piacevole scoperta in queste tre giornate, davanti al quale agirà il trio Ingrosso-Idda-Legittimo. Sulla fascia sinistra non dovrebbero esserci dubbi circa la presenza di Bittante, mentre su quella destra sarebbe ballottaggio tra Corsi e Bouah, con il primo (che ha giocato tre giorni fa) favorito sul secondo. In mezzo al campo Ba dovrebbe sostituire Sciaudone, ma a concorrere vi è anche Bruccini. Uno tra i due, alla fine, farà coppia con Petrucci.

Il tridente più accreditato è quello composto dagli esterni Baez (a destra) e Carretta (a sinistra) e dalla punta Gliozzi. Dopo il mediocre primo tempo con il Cittadella, dovrebbe partire dalla panchina il numero 9 Petre, centravanti ancora da scoprire per Occhiuzzi.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSOBLU

COSENZA (3-4-3): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Petrucci, Ba, Bittante; Baez, Gliozzi, Carretta. All. Occhiuzzi.

BALLOTTAGGI: Bahlouli-Gliozzi: 35%-65% (con il primo sarebbe 3-4-1-2), Bruccini-Ba 40%-60%, Corsi-Bouah 70%-30%

INDISPONIBILI: Vera, Matosevic