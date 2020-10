Reggina-Cosenza, la probabile formazione amaranto: tanti rebus e poche certezze

Sarà tutta un rebus la probabile formazione della Reggina in vista della sfida contro il Cosenza. Per gli amaranto, un turno infrasettimanale andatosi a collocare in mezzo tra la trasferta di Chiavari e quella di Pordenone, per una settimana che si preannuncia un tour de force, anche in virtù dell’altro doppio impegno della settimana prossima (Coppa Italia compresa). Poche indicazioni, ancor meno certezze per quanto riguarda l’undici titolare che il duo Toscano-Napoli proporrà dal 1′ in occasione del derby.

La sensazione, tuttavia, è quella che il tecnico reggino non opti per lo stravolgimento dell’oramai ”formazione tipo”, specie in virtù del suo credo calcistico e del suo pensiero circa il turn-over. Difficile, ma non impossibile, che il consueto blocco difensivo venga scomposto, con il trio formato da Loiacono, Cionek e Rossi che dovrebbe percorrere la via della conferma e piazzarsi per la seconda volta (tra l’altro consecutiva) davanti a Guarna.

Sulle fasce potrebbero tornare a vedersi contemporaneamente Rolando (a destra) e Liotti (a sinistra), seppur entrambi abbiano l’ombra dei diretti concorrenti. Nel primo caso ci sarebbero Situm e Delprato (più probabile, eventualmente), nel secondo Di Chiara (sul quale la sensazione è che lo si possa vedere dal 1′ tra domani e sabato). In mezzo potrebbe arrivare il debutto dal 1′ in campionato per Faty, il quale andrebbe a far ‘rifiatare’ Crisetig e far coppia con Bianchi (che a Chiavari ha disputato soltanto il primo tempo).

Potrebbe esserci un cambiamento sostanziale, invece, sulla trequarti. Il dubbio riguarda Nicola Bellomo, il quale potrebbe essere sostituito da uno tra Rivas e Mastour (con quest’ultimo autore di prestazioni di buon livello a partita in corso). Ovviamente, anche in questo caso il tutto sarebbe da prendere con le pinze. Probabile conferma in attacco con la coppia franco-argentina Ménez-Denis che dovrebbe riproporsi anche per il derby.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Bianchi, Faty, Liotti; Mastour; Ménez, Denis. All. Toscano

INDISPONIBILI: Plizzari, Charpentier